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حوارية حول دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الانتخابات بمدينة صبراتة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

احتضنت قاعة بيوت الشباب بمدينة صبراتة أمس، جلسة حوارية حول دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في العملية الانتخابية التي نظمها مكتب الدائرة الانتخابية بالزاوية، وسط حضور الصحفيين والإعلاميين ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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