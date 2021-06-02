نقابة المعلمين تكرّم “عقيله صالح” بعد تضمين زيادة المرتبات في الميزانية

أقامت النقابة العامة للمعلمين احتفالية ” الوفاء لمن يصنع الأمل ” تكريما لرئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” وتقديرا لمجهوداته ووقوفه إلى جانب التعليم والمعلمين.

وحضر الاحتفالية عضو مجلس النواب مفتاح الشاعري وجمع من المعلمين بمختلف مناطق ليبيا، بمناسبة تضمين قانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن زيادة مرتبات قطاع التعليم واعتماده في الميزانية العامة للدولة.

وألقى رئيس مجلس النواب كلمة خلال الاحتفالية عبر فيها عن احترامه وتقديره لكل معلم ومعلمة بذلوا جهدا لأداء واجبهم من أجل تربية وتعليم أبناء الوطن في ظروف صعبة للغاية، مؤكدًا على أن تعاليم ديننا الحنيف تحثنا على العلم والتعلم.

وأكد أنه لا نهضة للمجتمع دون الاهتمام بالمعلم والعملية التعليمية ولا تنطوي صفحات الصراع الفكري والسياسي والصراع المسلح الذي غرقت فيه ليبيا لسنوات طويلة إلا بانخراط الأجيال الجديدة في نشاط تعليمي مدروس ومتواصل ينقي ما علق في أذهان النشىء من صور النزاع والكراهية والفوضى.

كما أكد على تقدير مجلس النواب واهتمامه بحصول المعلمين على حقوقهم كاملة، مشيرا إلى تطلعه لدورهم في لم شمل أبناء الوطن للوصول إلى ليبيا آمنة مستقرة و قوية.

وقال نقيب المعلمين إن احتفالية يوم الوفاء تأتي تكريما وعرفانا من المعلمين لما قدمه رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” للمعلمين في ليبيا ، ناقلا تحيات وتقدير معلمي ليبيا ، مشيدا في الوقت نفسه بمبادرة السلام والأمن التي حقنت دماء أبناء الوطن.

وفي ختام الاحتفالية منحت النقابة العامة للمعلمين درعا لرئيس مجلس النواب تقديراً وتكريما على مواقفه الوطنية ووقوفه إلى جانب المعلمين في استحقاقهم الوطني.