“لجنة دولية” تدعو النواب لحسم القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات

دعت لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، الأربعاء، مجلس النواب إلى إيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات وسَن التشريع الانتخابي اللازم، واعتماد الميزانية الموحدة لتمكين حكومة الوحدة من تقديم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء ومحاربة جائحة كورونا.

كما دعت اللجنة في بيان، الأطراف المحلية والخارجية إلى بدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

وطالبت من “جميع الأطراف المحلية، الامتناع عن أية أعمال من شأنها عرقلة عمل الحكومة المؤقتة في جميع أنحاء البلاد وتعطيل العملية السياسية”.

وناشد البيان “السلطات والمؤسسات والمجتمع ووسائل الإعلام، إلى تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق مشاركة كاملة وفعالة وهادفة للمرأة في عملية الانتقال الديمقراطي والانتخابات والمصالحة الوطنية، وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.

وأشاد بـ”الخطوات الأولى للمجلس الرئاسي نحو مصالحة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية، وهي مهمة أيضاً لتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في كانون الأول/ ديسمبر بحرية ونزاهة وأمان ولقبول نتائجها”.

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