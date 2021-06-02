المرأة الليبية.. ركيزة أساسية في التنمية المستدامة

انطلقت بقاعة مركز تدريب المرأة غدامس فعاليات الورشة التدريبية في مجال مساهمة المرأة الليبية في التنمية المستدامة بالمناطق الحدودية، بإشراف مركز غدامس للأبحاث والدراسات وتوثيق التراث بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ومركز تدريب وتطوير المرأة.

وتأتي الورشة في إطار الحفاظ على التراث المادي واللامادي؛ ولرفع كفاءة المرأة الليبية لمواكبة آخر التطورات في مجال صون الموروث الثقافي.

وأقيمت احتفالية بحضور السلطات المحلية والمهتمين والمشاركين، تم فيها استعراض أهم الصناعات التقليدية التي تزخر بها المدينة.

وناقشت ورشة العمل التي استمرت لثلاثة أيام عدة محاور، أبرزها تحديد التراث الثقافي اللامادي وحصره واستدامته وتحويله لصناعات إبداعية، وفي الختام تم تكريم المدربين والمشاركين في ورشة العمل.

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