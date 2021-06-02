ليبيا الان

المرأة الليبية.. ركيزة أساسية في التنمية المستدامة

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت بقاعة مركز تدريب المرأة غدامس فعاليات الورشة التدريبية في مجال مساهمة المرأة الليبية في التنمية المستدامة بالمناطق الحدودية، بإشراف مركز غدامس للأبحاث والدراسات وتوثيق التراث بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ومركز تدريب وتطوير المرأة.

وتأتي الورشة في إطار الحفاظ على التراث المادي واللامادي؛ ولرفع كفاءة المرأة الليبية لمواكبة آخر التطورات في مجال صون الموروث الثقافي.

وأقيمت احتفالية بحضور السلطات المحلية والمهتمين والمشاركين، تم فيها استعراض أهم الصناعات التقليدية التي تزخر بها المدينة.

وناقشت ورشة العمل التي استمرت لثلاثة أيام عدة محاور، أبرزها تحديد التراث الثقافي اللامادي وحصره واستدامته وتحويله لصناعات إبداعية، وفي الختام تم تكريم المدربين والمشاركين في ورشة العمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك