مداهمة “استراحة” تحولت إلى ورشة  لصناعة قوارب المهاجرين بزوارة

أخبار ليبيا 24 – أمن

داهم عناصر مديرية الأمن في زوارة استراحة على شاطئ البحر تحولت إلى ورشة لصناعة قوارب خشبية تستعمل في تهريب المهاجرين غير النظاميين.

وأوضحت المديرية في حسابها الرسمي على فيسبوك، أن الاستراحة تقع غرب زوارة وعلى شاطئ البحر وأن رجال الأمن قبضوا على ثلاثة مصريين وهم “ط ش أ ، م م م ، ال م أ “قائمين على الموقع.

وجاء عن المديرية أنه بعد التحقيقات الأولية اعترف الموقوفون بمزاولتهم لصناعة قوارب معدة للهجرة غير النظامية وأنهم صنعوا إلى حين إيقافهم قاربين .

وورد في اعترافات المتهمين أن المصنع يعود لشخص ليبي من مدينة مجاورة استأجر الاستراحة، كما أشارت المديرية إلى التحفظ على الموقوفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.