أبحر من ليبيا.. فقدان 23 مهاجرا وانتشال جثتين إثر غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية

أعلنت منظمة الهلال الأحمر التونسي، الأربعاء، فقدان 23 مهاجرا على الأقل، وانتشال جثتين غداة إنقاذ البحرية التونسية قارب مهاجرين.

وأبحر القارب ليل الأحد- الإثنين من ميناء مدينة زوارة بليبيا، وكان يقل حوالى مئة شخص، وتم إنقاذهم من قبل البحرية التونسية بالقرب من منصة «ميسكار» لاستخراج الغاز على بعد 67 كيلومترا من السواحل التونسية، وفق وكالة «فرانس برس»

وتكفلت منظمة الهلال الأحمر التونسي، والمنظمة الدولية للهجرة بالناجين في ميناء «جرجيس» بالسواحل الجنوبية وهم 37 إيريتريا و32 سودانيا ومصريا، تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاما.

وأفاد الهلال الأحمر التونسي نقلا عن المهاجرين بأنه تم انتشال جثتين وفقدان 23 شخصا آخرين.

– إنقاذ 33 مهاجرا وفقدان أكثر من 50 آخرين إثر غرق قارب يقلهم أبحر من ليبيا

البحرية التونسية تنقذ 39 مهاجرا أفريقيًا

من جهة أخرى، قالت البحرية التونسية في بيان، إنها أنقذت ليلة الإثنين- الثلاثاء، 39 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة (15 سنغاليا، و13 غينيا، وأربعة ماليين، وثلاثة من ساحل العاج، ونيجيريان وسيراليوني، وليبيري) تتراوح أعمارهم بين سبعة أعوام و27 عاما شمال شرق صفاقس، أبحروا من سواحل صفاقس في اتجاه السواحل الأوروبية.

وارتفع عدد محاولات الهجرة غير القانونية المنطلقة من تونس في السنتين الأخيرتين ويمثل التونسييين 15% من الواصلين إلى السواحل الأوروبية.

وينقذ خفر السواحل والبحرية التونسية أسبوعيا قوارب مهاجرين تنطلق من ليبيا، ويتم إيواؤهم في مراكز بدأت تشهد اكتظاظا، إضافة إلى وجوب اخضاع الوافدين الجدد في كل مرة إلى حجر صحي؛ بسبب انتشار الوباء. وتزايد عدد محاولات الهجرة انطلاقا من ليبيا منذ مطلع 2021، بنسبة 73% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي خصوصا بسبب «تدهور» أوضاع الأجانب في ليبيا، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي 18 مايو فُقد أثر أكثر من خمسين شخصا، وتم إنقاذ أكثر من ثلاثين إثر غرق مركب أبحر من السواحل الليبية.

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