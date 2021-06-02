الوطنية لحقوق الإنسان: مقايضة محتجزات في أحد مراكز المهاجرين بطرابلس بالجنس مقابل الغذاء

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كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الأربعاء عن مقايضة المحتجزات في أحد مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في طرابلس بالطعام والشراب مقابل الجنس.

وأوضحت اللجنة في بيان لها نقلًا عن مصادر من داخل المركز ان أحد حراس السجن في الفترات المسائية يقايض الفتيات على ممارسة الجنس مقابل الخروج لدورات المياه أو تناول الطعام.

وأشارت إلى أنه صدرت عدة مناشدات بخصوص أوضاع المحتجزات في مركز احتجاز شارع الزاوية والذي يطلق عليه “مركز إيواء الفئات الضعيفة” بعد محاولة اثنتان من المحتجزات من طالبي اللجوء الانتحار وتم نقلهن على إثرها إلى إحدى المصحات عن طريق منظمات دولية وتمت إعادتهن للاحتجاز مرة أخرى.

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة حول مصير الفتيات وعلى الجهات القضائية والتشريعية أن تسارع بمنع احتجاز النساء دون وجود عنصر نسائي داخل مراكز الاحتجاز.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجنة تقصي الحقائق المعنية بليبيا أن تسارع بزيارة هذه السجون والمعتقلات وأن توصي بسرعة إطلاق سراح جميع النساء والأطفال دون قيد أو شرط وإيجاد بدائل للاحتجاز التعسفي لهم.