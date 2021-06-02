المنفي يلتقي أوفتشا ويتلقى دعوة لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا

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التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي صباح اليوم الأربعاء، سفير ألمانيا لدى ليبيا السيد أوليفر أوفتشا في العاصمة طرابلس.

ونقل أوفتشا إلى المنفي – بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي – يدعوة موجهة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا، المقرر عقده في الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وأثنى المنفي على الجهود التي بذلها السفير الألماني خلال عمله في ليبيا، وقال :”بمناسبة انتهاء فترة عمله كان خير ممثل لبلاده، وساهم في إعادة الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار السياسي”