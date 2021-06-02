مكافحة الأمراض يطلق الإصدار الثاني لمنظومة التسجيل تتضمن المقيمين في البلاد

أخبارليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء إطلاق الإصدار الثاني لمنظومة التسجيل الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” ان منظومة التسجيل الجديدة تتضمن تسجيل جميع المقيمين بالبلاد من جميع الجنسيات دون استثناء ليتم حصرهم.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه بعد إطلاق المنظومة الجديدة سيتم الشروع في تطعيم المقيمين وفق الأولويات التي تم اعتمادها مسبقا أسوة بالمواطنين الليبيين.

ودعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض الجميع التسجيل في منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي:

https://www.eservices.ly