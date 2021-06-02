الكادر الطبي في مصراتة يطالب بحقوقه المادية والاعتبارية

نظمت العناصر الطبية والطبية المساعدة بمدينة مصراتة أمس، وقفة احتجاجية أمام مركز مصراتة الطبي، رفعوا فيها شعارات ولافتات بمطالبهم المتمثلة في تفعيل القرار رقم 385 لسنة 2019، وتقديم التأمين الصحي للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وتعديل المستحقات المالية لهم بما يكفل العيش الكريم لهذه الفئة المهمة من المجتمع.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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