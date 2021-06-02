ليبيا الان

فيصل الشريف: لولا وجود الحليف التركي لكنا اليوم مستعمرة فرنسية

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال فيصل الشريف، المحامي المقيم بمدينة مصراتة، إن فرنسا عجزت عن تحويل ليبيا إلى مستعمرة أفريقية، بفضل “الحليف التركي” وفق قوله.

وكتب فيصل الشريف على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء قائلاً: “السفيرة الفرنسية في طرابلس مستعدة “ترقّص” الجميع، ولكن لأن فرنسا تعرف إن هناك من لازالوا قابضين على سلاحهم لا يخضعون لغير الله، وإن حليفهم التركي موجودٌ بقوة، لهذا لم تستطع تحويل ليبيا إلى مستعمرة أفريقية تنصّب عليها عميلها حفتر” وفق زعمه.

“الشريف” الذي يعد ضيفا دائما على قنوات الإخوان المسلمين، يعتبر من أبرز المدافعين عن الوجود التركي في ليبيا، معتبرًا إياه “وجود شرعي”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ههههه العب غيرها يا مصراتي يا كلب الاتراك الانجاس يا نكرة انتم مجانين يا كلاب فبراير يا فاشلين يا كذابين يا مجرمين يا خونة يا خوارج يا اتباع الاتراك الانجاس كلاب اتاتورك يا همج هاجروا لتركيا وعيشوا مع سيدكم التركي النجس لا مكان لكم في ليبيا ولا في افريقيا يا خوارج

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  • حتى لو سلمنا بأن كللمك صحيح وانك تخشى على ليبيا من الاحتلال، فالنتيجة واحدة، مستعمرة فرنسية او أيالة تركية، خسئتم ياباعة الاوطان.

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