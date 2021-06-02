القوات الجوية تنظم حفلا لتأبين الطيار جمال بن عامر

نظمت رئاسة أركان القوات الجوية ، والمركز الإعلامي بإدارة التوجيه المنعوى، مراسم تأبين الشهيد عميد طيار جمال بن عامر بمنطقة القوارشة .

وقالت إدارة التوجيه المنعوي للقوات المسلحة في إيجاز صحفي، حضر المراسم رئيس أركان القوات الجوية الفريق ركن صقر الجروشي وعدد من قيادات وأمراء إدارات وهيئات بالقوات المسلحة ومشائخ وأعيان القبائل وشخصيات اعتبارية بالمدينة .

وبدأت المراسم بالنشيد الوطني يليه أيات من الذكر الكريم ومن ثم الكلمات والتي بدأت برئيس أركان القوات الجوية الذي تقدم بواجب العزاء وتحدث عن بطولات الشهيد التي سطرها في الحرب ضد الإرهاب واصفاً الشهيد بالصحابي خالد إبن الوليد الذي توفى على فراش الموت رغم وجوده في كل المعارك وإصاباته المتعددة .

كما تقدم مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب بواجب العزاء لأهل الشهيد وابناء عمومته والقوات الجوية بشكل خاص والقوات المسلحة بشكل عام وأكد على ان الشهيد بطل من الأبطال الذين لا يتكررون ابداً وأننا يجب أن نفخر بمثل هؤلاء الأبطال الذين لولاهم لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم وأن الحرب ضد الإرهاب والميليشيات لن تتوقف وكلنا فداء لهذا الوطن .

وقد أوضح أمر القاعدة الجوية بنينا اللواء محمد المنفور، خلال كلمته بإن الشهيد جمال قد قدم روحه الطاهرة حتى لا تسقط طائرته على زملائه في الاستعراض العسكري المهيب وقام بالمناورة بعيداً عن موقع والاستعراض .

وأشار اللواء محمد بإن الشهيد كان طياراً مميزاً منذ البداية وقمة في الأخلاق والانضباط وعلى كفاءة وقدرة عالية تؤهله ان يكون طياراً على المستوى العالمي .

وفي الختام تم عرض عدد من الفيديوهات لبطولات الشهيد عن طريق شاشة عرض كبيرة وتم عرض آخر الصور والفيديوهات للشهيد ضمن فيلم وثائقي بعنوان “الإقلاع الأخير” والذي تم تصويره من قبل المركز الإعلامي بإدارة التوجيه المعنوي .