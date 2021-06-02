النائب أبوبكر سعيد يكشف عن اجتماع مرتقب بين عقيلة صالح والمشري في المغرب

كشف عضو مجلس النواب عن ترهونة، أبوبكر سعيد، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب بين رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري في المغرب غدا الخميس، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع كان قد تأجل مرتين.

وكتب سعيد عبر حسابه على «فيسبوك» قائلا: «بعد تأجيل لمرتين، طائرة من طرابلس، وطائرة من طبرق في اتجاه المملكة المغربية يوم الغد الخميس للاتفاق على المناصب السيادية».

وعلق قائلا: «نستغرب جدًا إصرار عقيلة صالح وخالد المشري على الاجتماع بخارج ليبيا»، موجها إليهما السؤال «بعد أن تم توحيد السلطة التنفيذية لماذا لا يكون اجتماعكم في طرابلس أو طبرق أو أي مدينة ليبية أخرى، أليس ذلك يعني عودة للمربع الأول، ولماذا تحميل الدولة كل هذه المصاريف الزائدة».

وأضاف «بالرغم من تحفظنا على اللقاءات في خارج الوطن ومع ذلك نتمنى لهما النجاح» لأن «ما يهمنا هو دوران العجلة والتسريع في إنجاز الاستحقاقات القادمة وأهمها توحيد المؤسسات والتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم».

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وسبق أن أعلن مصادر الأسبوع الماضي عن اجتماع عقيلة والمشري يوم الجمعة الماضي في المغرب للاتفاق على المناصب السيادية إلا أن الاجتماع لم يعقد.

واستضافت المغرب في مارس وفبراير الماضيين أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذين عقدوا سلسلة اجتماعات في منتجع بوزنيقة على المحيط الأطلسي للاتفاق على المناصب السيادية.

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