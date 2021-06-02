بمشروع “السحابة الحكومية”.. الداخلية توقع مذكرة تفاهم مع المدار الجديد

وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم بيها وبين شركة المدار الجديد، تضمنت مشروع للسحابة الحكومية والمملوكة بالكامل للدولة الليبية.

وقالت الوزارة في إيجاز صحفي، المشروع سوف يوفر بيئة محلية أمنة وتقديم خدمات ربط شبكي رقمي تضمن الاستمرارية وجودة الخدمات، و تغطي المستوى الوطني بالكامل وتعطي البيئة التحتية لتحسين الخدمات الشرطية وخاصة خدمة حماية ومراقبة وتأمين الحدود وخلق فرص عمل ونمو اقتصادي بكامل ربوع ليبيا.

وأوضحت الوزارة، أن مذكرة التفاهم تأتي تناغما مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير مستوى الأداء الأمني، وذلك بناءا على توجيهات الوزير بشأن العمل على إرساء دعائم الأمن والتوجه إلى التحول الرقمي وتزويد رجال الأمن والشرطة بالوسائل التقنية الأمنية الحديثة وخلق شراكات فاعلة مع المؤسسات الحكومية.