الشريف: لولا وجود “الحليف” التركي لكنا اليوم مستعمرة فرنسية

قال فيصل الشريف، المحامي المقيم بمدينة مصراتة، إن فرنسا عجزت عن تحويل ليبيا إلى مستعمرة أفريقية، بفضل “الحليف التركي” وفق قوله.

الشريف، وعلى حسابه بموقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، قال: “السفيرة الفرنسية في طرابلس مستعدة “ترقّص” الجميع، ولكن لأن فرنسا تعرف إن هناك من لازالوا قابضين على سلاحهم لا يخضعون لغير الله، وإن حليفهم التركي موجودٌ بقوة، لهذا لم تستطع تحويل ليبيا إلى مستعمرة أفريقية”، وفق زعمه.

“الشريف” الذي يعد ضيفا دائما على قنوات الإخوان المسلمين، يعتبر من أبرز المدافعين عن الوجود التركي في ليبيا، معتبرًا إياه “وجود شرعي”.

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