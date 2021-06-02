ليبيا الان

الشريف: لولا وجود “الحليف” التركي لكنا اليوم مستعمرة فرنسية

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال فيصل الشريف، المحامي المقيم بمدينة مصراتة، إن فرنسا عجزت عن تحويل ليبيا إلى مستعمرة أفريقية، بفضل “الحليف التركي” وفق قوله.

الشريف، وعلى حسابه بموقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، قال: “السفيرة الفرنسية في طرابلس مستعدة “ترقّص” الجميع، ولكن لأن فرنسا تعرف إن هناك من لازالوا قابضين على سلاحهم لا يخضعون لغير الله، وإن حليفهم التركي موجودٌ بقوة، لهذا لم تستطع تحويل ليبيا إلى مستعمرة أفريقية”، وفق زعمه.

“الشريف” الذي يعد ضيفا دائما على قنوات الإخوان المسلمين، يعتبر من أبرز المدافعين عن الوجود التركي في ليبيا، معتبرًا إياه “وجود شرعي”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • ما آبلهك هو موسي هو الحاج موسي لا فرق هو أحتلال علي كل حال سواء فرنسا او تركيا كيف فيه أحد يسترجل أمام فرنسا ويرنب امام تركيا هي سبب تخلف العرب الي يومنا هذا وهل حققت انجاز اذا ادعيت كذبا بأن عندك من هو واضع اصبعه علي الزناد فخافت فرنسا فاستعمرتك تركيا ومنعت علي الليبيين الاقتراب من قواعدها التي نصبتها في ارضك وداست بهم تركيا عرضك وارهبت شعبك واستنزفت ثروتك فرنسا لا يخيفها ولا يرهبها مليشياوي سراق نهاب حشاش هراب

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  • ولو ماكانش الخلفي الفرنسي لكن اليوم مستعمره تركيه عثمانيه…. المصراتي يامنجوس يابغل يضحكوا عليكم العالم الخارجي وأنتم خلاص سلبتوا فراعيكم وبدوا ينيكوا فيكم من الشرق والغرب….

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  • من استدعوا تركيا لتحميهم من جيش بلادهم الذي اراد يدخل العاصمه صار ما صار للعاهره التي تحتمي برجل ذو سلطه وجاه وهو يحمي شرفها من الآخرين ولكن هو ينال من شرفها متي ما شاء فالرجوله التي أبديتوها امام الجيش الليبي افقدتكم أياها تركيا ومرتزقتها فشنو الفائد وما تصريح اغلب بأن الاتراك مرحب لهم في غرف نومكم الا دياثه منقطعه النظير لا نظير لمن يسترجل امام جيش بلاده الذي اراد ان يدخل عاصمة بلاده ولكن يبرك للتركي خالعا للفرعه ومرحبا به في غرفة نومه وعجبي عليكم وعلي حليفكم

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