رداً على الإشاعات.. “النقل البحري” تكشف ثمن الناقلتين الجديدتين

بعد مرور نحو أربعة أشهر عن اقتناء ناقلتي النفط الخام “فزان وأنوار بنغازي”، عادت الشركة الوطنية للنقل البحري لإصدار بيان للرد على ما يتم تداوله بشأن ثمنهما.

وقالت الشركة إن سعر الناقلتين بلع 105 ملايين دولار، وليس 97 مليون دولار كما يتم تداوله، وإنه يمكن استخدامهما أيضاً في نقل المشتقات النفطية الأمر الذي وصفته الشركة بالقيمة الجيدة لتطوير أسطولها.

وأوضحت الشركة أن السعر الذي يتم تداوله عبر وسائل مختلفة (97 مليون دولار) يخص الفئة ذاتها المعروفة بـ”افراماكس” التي تنقل النفط الخام فقط، ولا يشمل منظومة تنقية غاز العادم والتي يبلغ سعرها 2.5 ملايين دولار، ولا منظومة معالجة مياه الصابورة التي يبلغ سعرها نحو مليون دولار، بالإضافة إلى اختلاف أنواع المحركات.

وأوضحت الشركة أن نقل المشتقات البيضاء تحتاج إلى نوعية طلاء خاصة، تُقدر قيمتها بنحو مليون دولار إلى جانب تكاليف البناء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية