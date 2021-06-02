عقيلة صالح يؤكد أهمية التعليم في طي صفحات النزاع السياسي والمسلح

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في كلمة له خلال حفل تكريمه من نقابة المعلمين، قال إنه لا نهوض للمجتمع دون الاهتمام بالمعلم وبالعملية التعليمية، مؤكدا أنه لا يمكن طي صفحات الصراع الفكري والسياسي والمسلح في ليبيا إلا بانخراط الأجيال الجديدة في نشاط تعليمي وتربوي مدروس ومتواصل.
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قناة ليبيا
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