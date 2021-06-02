“الوطنية للنقل البحري” ترد على شائعات أسعار الناقلتين “فزان وأنوار بنغازي”

أصدرت الشركة الوطنية للنقل البحري، بيانا للرد على الشائعات التي أثيرت حول أسعار النفط الخام “فزان وأنوار بنغازي”.

وقالت الشركة في بيان لها:” إن سعر الناقلتين بلع 105 ملايين دولار، وليس 97 مليون دولار كما يتم تداوله، وإنه يمكن استخدامهما أيضاً في نقل المشتقات النفطية الأمر الذي وصفته الشركة بالقيمة الجيدة لتطوير أسطولها”.

وتابعت الشركة:” السعر الذي يتم تداوله عبر وسائل مختلفة (97 مليون دولار) يخص الفئة ذاتها المعروفة بـ”افراماكس” التي تنقل النفط الخام فقط، ولا يشمل منظومة تنقية غاز العادم والتي يبلغ سعرها 2.5 ملايين دولار، ولا منظومة معالجة مياه الصابورة التي يبلغ سعرها نحو مليون دولار، بالإضافة إلى اختلاف أنواع المحركات.

وأكدت الشركة، أن نقل المشتقات البيضاء تحتاج إلى نوعية طلاء خاصة، تُقدر قيمتها بنحو مليون دولار إلى جانب تكاليف البناء.