مكافحة الأمراض تعلن بدء تطعيم الحجاج الليبيين بلقاح استرازينيكا

أخبار ليبيا24

أعلن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو، عن بدء عملية تلقيح حجاج بيت الله، بلقاح “استرازينيكا” الإنجليزي المضاد لفيروس كورونا في بعض البلديات.

وقال سميو، لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن السعودية لم تحدد عدد الحجاج لهذا العام ولا الفئات العمرية المستهدفة، ولكن بعض البلديات شرعت بتطعيمات الحجاج من قائمة هيئة الأوقاف لعام 2020.

ولفت إلى أن البلديات استلمت مخصصاتها من اللقاح الإنجليزي الذي وصل إلى البلاد مؤخرًا.

يأتي ذلك فيما أعلنت إدارة الخدمات الصحية بنغازي، اليوم الأربعاء، البدء في تطعيم حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وذلك يوم السبت 5 يونيو الجاري.

وأفادت الإدارة، أن التطعيم يبدأ الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء بوحدة تطعيم البالغين والمسافرين التابعة لقسم الأمراض السارية.