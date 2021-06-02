استئناف الرحلات الجوية بمطار طبرق

أخبار ليبيا24

استأنفت اليوم الأربعاء الرحلات الجوية من وإلى مطار طبرق الدولي بعد توقف دام لفترة طويلة.

وحطَّت بمطار طبرق الدولي اليوم رحلة داخلية جوية تابعة لطائرة البراق قادمة من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وقالت إدارة الإعلام بمطار طبرق إن الرحلات الجوية ستستمر بحسب الجدول المعد له بواقع رحلتين أسبوعيًا، وذلك في يومي الأحد والأربعاء.

وأعربت إدارة المطار عن شكرها لكل من ساهم في تسيير الرحلة.

وأعطى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، الشهر الماضي، الإذن باستئناف تسيير الرحلات الجوية الداخلية من وإلى مطاري طبرق الدولي والأبرق الدولي شرق البلاد.

وفي 27 مايو الماضي، أكد مدير عام مطار طبرق الدولي، الدكتور سعد الكحاشي، لأخبار ليبيا 24، إن المطار جاهز لاستئناف الرحلات الجوية الداخلية وفق المتاح من إمكانيات، لافتاً إلى أن المتوفر في مطار طبرق متوفر في باقي المطارات.