المريمي: يحق للجيش أن يستعرض قوته

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، أن خطاب القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في احتفال القوات المسلحة بذكرى ثورة الكرامة يحمل في طياته الكثير، مشيرًا إلى أن الخلافات السياسية واختلاف الآراء أمر وموجود لدى كل الشعوب، قائلاً: “قد نتفاهم في بعض الأوقات، وقد نتحالف وقد نختلف، ويبقى الفصل بين الجميع هو صندوق الاقتراع، أما الحرب والمواجهات المسلحة ما وراءها إلا الخسارة”، مردفاً بقوله: “لا يفيدنا إلا الحوار السياسي”، بحسب قوله.

المريمي، وفي تصريحات متلفزة تابعتها قناتنا، قال: “أن عدم حضور رئيس مجل النواب، المستشار عقيلة صالح، وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لللاستعراض العسكري المُهيب إما بسبب حضور اجتماعات مهمة أو السفر للخارج، فرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح كان لديه اجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، وأنهى اجتماعه في وقت متأخر، أما رئيس وأعضاء الحكومة كانوا في زيارات خارج ليبيا مما منعهم من الحضور.

وقال: “نعلم جيدًا أن ثورة الكرامة بالدرجة الأولى من قام بها هو الجيش فهو من طهر البلاد من الإرهاب ومن الفوضى التي كانت موجودة وواضحة، فمن جعل المنطقة الشرقية على هذا الوضع الآن هو الجيش فطبيعي أن يعرض قوته للإرهابيين ويؤكد وقوفه ضد الفوضى وليس ضد السياسيين”.

وأضاف: “يحق للجيش أن يُظهر قوته بشكل رمزي، فما شاهدناه ليس القوة الحقيقة للجيش الليبي”، مشيرًا إلى أنه كان هناك حضورًا شعبيًا كبيرًا للعرض العسكري ومنها: “القبائل الليبية، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات والمؤسسات المدنية”.

ودعا إلى ضرورة تنفيذ خارطة الطريق وتجاوز بعض الأمور والذهاب إلى المصالحة الوطنية الشاملة، والتي سيتم الإعلان عنها من خلال المفوضية، مطالبًا برفع شعار السلام والوقوف ضد الإرهاب والفوضى في ليبيا.

واختتم: “الجيش هو جيش وطني ليبي وضباطه من خريجي القوات العسكرية الليبية أو من خلال بعثات الخارج وقادة معروفين لدى الليبيين فليس بينهم غريب، وكل ما يثار حول الجيش إشاعات مغرضة بعيدة عن الحقيقة”.

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