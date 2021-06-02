ذوي الإعاقة يطالبون نائب رئيس الحكومة بإعادة تشكيل مجلس رعاية حقوقهم بليبيا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح اليوم 2-6-2021 ممثلي حراك الاشخاص من ذوي الإعاقة على مستوي ليبيا.

و استمع إلى تفاصيل برامج الحراك ومطالبهم وفقاً لما اقرته الاتفاقية الدولية للاشخاص من ذوي الإعاقة.

وطالب أعضاء الحراك أن يتم تعديل قرار رقم 66 لسنة 2021 الخاص بتشكيل اللجنة البارأولومبية ،وأن يتم إعادة تشكيل مجلس رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهته أثنى رمضان أبوجناح علي جهود الحراك، وكل المنظمات المدنية العاملة من أجل حماية وتأمين أفضل رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة ، موكداً دعم حكومة الوحدة الوطنية لهم وسعيها لتقديم أفضل الخدمات.