نشاط انتخابي مُبكر في صبراتة

نظم مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية التابع للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جلسة حوارية بقاعة بيوت الشباب بمدينة صبراتة حول “دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في العملية الانتخابية”.

وحضر الجلسة رئيس الإدارة الانتخابية بالزاوية، وعدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني بالدائرة الانتخابية 13، وممثلون عن جامعتي الزاوية وصبراتة.

ونوقش خلال الجلسة عدد من المحاور، منها تحديد نقاط العلاقة بين المفوضية والمنظمات المدنية والإعلامية، والمسؤولية التوعوية على عاتق الطرفين، والتحديات والمشكلات التي واجهتها منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الانتخابات السابقة والأداء المشترك، والعوائق والصعوبات التي واجهت الانتخابات السابقة.

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