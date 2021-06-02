مطار بنينا الدولي يعلن الشروع في تنفيذ صالة نيمو الكورية

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، بدء تنفيذ صالة ركاب نيمو الكورية، بعد وصول الهيكل المعدني، لإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة، والتي تسهم في رفع العبء عن كاهل المواطن.

وقالت إدارة المطار، في بيان لها، إنه تم الاتفاق على تنفيذ المشروع بالباطن من شركة الريان القابضة، وتحت إشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، والمكتب الاستشاري المكلف وإدارة المطار.

وأوضحت إدارة المطار أن القدرة الاستيعابية للصالة ستكون أكثر من مليون مسافر سنويا، بمساحة مسقوفة تقدر بثلاثة عشر ألف متر مربع، بمرافقها المختلفة في العقد والمخطط.

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