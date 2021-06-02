النائب أبوبكر سعيد: اللقاءات في الخارج عودة للمربع الأول

استغرب عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد إصرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على الاجتماع خارج ليبيا للاتفاق على المناصب السيادية.

وتساءل سعيد عن عدم الاجتماع في طرابلس أو طبرق بدلا من الاجتماع في المملكة المغربية، بعد تأجيل خروج طائرتين واحدة من طرابلس وثانية من طبرق مرتين، وخصوصا بعد توحيد السلطة التنفيذية.

ووصف سعيد ما يحدث بالعودة للمربع الأول، ناهيك عن تحميل الدولة مصاريف زائدة بالاجتماع في الخارج.

وقال سعيد إنه “بالرغم من تحفظنا على اللقاءات في خارج ليبيا إلا أننا نتمنى لها النجاح، ليتم التسريع في الاستحقاقات القادمة وتوحيد المؤسسات والتوافق على قاعدة دستورية، لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم”.

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