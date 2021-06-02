ربع مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

كشف، مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو، اليوم الأربعاء، إن عدد مُتلقي لقاح كورونا في ليبيا بلغ حوالي ربع مليون شخص.

وقال سميو، في تصريح لأخبار ليبيا24، إن من المتوقع وصول شحنة جديدة من لقاح “استرازينيكا” الإنجليزي تقدر بنحو 116 ألف جرعة، لافتًا إلى أنها ستكون الشحنة الثالثة للقاح الإنجليزي التي تصل إلى ليبيا.

ولم يحدد سميو موعدًا محددًا لوصول الشحنة الجديدة إلى ليبيا.

وانطلقت حملة التطعيم ضد كورونا في ليبيا في 10 أبريل الماضي، بشكل رمزي بتلقي رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزير الصحة، علي الزناتي، أولى الجرعات، لكن التطعيم الفعلي للمواطنين بدأ يوم 11 أبريل الماضي.

واللقاحات التي يتم التلقيح بها في ليبيا تشمل “سبوتنيك-في” الروسي و”أسترازينيكا” الإنجليزي و”سينوفاك” الصيني.

ويسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشكل يومي مئات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، آخرها تسجيل 251 إصابة يوم الثلاثاء.

ووصل إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 186 ألف و323 إصابة بينها 107 آلاف و72 إصابة نشطة، كما وصل عدد المتعافين إلى 172 ألف و420، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 3131 حالة.