“دعم الاستقرار” :القبض على العميد بلقاسم الرقيعي للتحقيق معه في واقعة اختطاف “بركة”

أصدر جهاز دعم الاستقرار “إدارة الأمن المركزية”، بيانا بشأن التحقيقات الجارية بشان اختطاف العميد عبدالقادر بركه مدير إدارة التموين بهيئة الإمداد والتموين 23 مايو الماضي، بدائرة مركز شرطة الفرناج من قبل أشخاصا يرتدون الزي العسكري ومسلحين .

وقال الجهاز في إيجاز صحفي، تولت إدراة الأمن المركزيه بجهاز دعم الاستقرار بتعليمات من نائب رئيس الجهاز للشؤون الأمنية التحقيق في الواقعة وسماع أقوال كل من له علاقه بالواقعة وعرض المحضر علي وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري الذي آمر بألقاء القبض علي العميد بلقاسم الرقيعي مدير إدارة الحسابات العسكرية وسماع أقواله في الواقعة، وبتاريخ اليوم تم ضبط المعني والتحقيق جار معه تمهيدا لأحالته إلى مكتب المدعي العسكري ، موضحا أنه يتبع أعلي سلطه في الدولة وهي المجلس الرئاسي.