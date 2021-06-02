وفد الطيران المدني المصري يتفقد مطار بنينا تمهيدا لاستئناف الرحلات للقاهرة

زار وفد مصري، اليوم الأربعاء، مطار بنينا الدولي، لتفقد الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة بالمطار، تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار القاهرة الدولي.

وقالت مصلحة المطارات في إيجاز صحفي، أجرى وفد الطيران المصري اجتماعا مع فريق مكلف من وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومكون من من مندوبين عن مصلحتي الطيران المدني والمطارات وشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية، ومسؤولين عن إدارة المطار، وفق بيان صادر عن مصلحة المطارات الليبية.

يذكر أن الوفد المصري أجري أيضا منذ الأحد الماضي زيارتين إلى مطاري معيتيقة الدولي ومصراتة الدولي بهدف الوقوف على التدابير الأمنية المتبعة بهما.