اللواء خالد المحجوب يكشف لقناتنا تفاصيل اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) الذي عقد اليوم

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، اليوم الأربعاء، عن عقد لجنة العشر العسكرية اجتماعاً موسعاً عبر الدائرة المغلقة بمشاركة مبعوث الامين العام للامم المتحدة وذلك لاستكمال برنامج اعمالها وفق ما اتفق عليه في اتفاق جنيف.

اللواء المحجوب، وفي تصريحات خص بها قناتنا، قال: ” أن مجموعة الــ 5 التابعة للقيادة العامة أكدت استعدادها لفتح الطريق الساحلي الرئيسي وهي في انتظار أن تتمكن مجموعة 5 التي شكلتها ما يسمى “حكومة الوفاق” من خلال الفرصة الاخيرة التي طلبتها لاقناع المجموعات التي ترفض فتح الطريق او اعلان اسماءهم في الاجتماع القادم مباشرة علما ان هذه المجموعات تطلب مبالغ مالية تعجيزية حسب المصادر التى ذكرت ماهية أسباب رفض فتح الطريق”.

وتابع: “أكدت مجموعة 5 التابعة للقيادة العامة ان هذه الطلبات هي ابتزاز واضح للحكومة والمجلس الرئاسي الذين لم يظهر منهم اي عمل جاد في هذا الاتجاه يخفف أعباء المواطنين وحاجتهم لفتح الطريق الساحلي الذي يؤمن الخدمات للعديد من المناطق ويتم من خلاله ايصال احتياجاتهم التي يفترض ان تقدم لهم واوقفت بسبب قفل الطريق هذا عدى تقصير المسافة بين العاصمة ومناطق كتيرة يحتاج اهلها للتواصل والسفر لاجل العلاج وغير ذلك من الخدمات الاساسية”.

وأضاف: “نوّه اعضاء لجنة 5 التابعة للقيادة العامة الى ما صدر عن أحد أعضاء المجلس الرئاسي بخصوص العرض العسكري وطلبه التدخل الدولي لايقافه وانتحاله لصفة لايملكها لذاته فقط وكيله بمكيالين وهو يبارك تخريج ضباط غير لائقين صحيا ولا تنطبق عليهم الشروط المعروفة التي يجب ان تتوفر في العسكريبن وطلبة الكليات العسكرية، مؤكدين لمبعوث الامين العام للامم المتحده استعداد القوات المسلحة لتنفيذ كافة بنود اتفاق جنيف لان المؤسسة العسكرية منضبطة وتأتمر بأوامر التراتبية العسكرية وليس هناك اي عائق يمنع تنفيذ اي بند”.

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