السيولة النقدية تصل غات على متن رحلة خطوط ليبيا للطيران

أعلنت بلدية غات، مساء اليوم الأربعاء، وصول سيولة نقدية إلى مطار غات الدولي بعد جهود حثيثة بذلها المجلس البلدي بالتواصل مع إدارات وأقسام مصرف ليبيا المركزي حتى تم تأمين سيولة نقدية لمصارف بلدية غات وقدرها 17 مليون دينار ليبي.

أضافت البلدية، أن المبلغ موزع على النحو التالي: 7 مليون دينار ليبي (مصرف شمال أفريقيا) فرع غات، 10 مليون دينار ليبي (مصرف التجاري الوطني) فرع غات.

وشكر مجلس البلدية، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح،

وشركة ليبيا للطيران التي أوصلت السيولة إلى مطار غات عن طريق خطوط طيرانها، بحسب البيان.