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على غرار الصلابي.. مروان الدرقاش مادحاً سلاطين الدولة العثمانية: بشر عِظام من معدن خاص

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بعد أيام من وصلة المدح التي قدمها علي الصلابي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا والمقيم حالياً في تركيا، لسلاطين الدولة العثمانية، أشاد مروان الدرقاش، الناشط المقرب من المفتي المعزول، بسلاطين بني عثمان.

وكتب مروان الدرقاش على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء: “عندما تقرأ عن سلاطين السلاجقة وبني عثمان وهم يفتتحون الحصون في عمر 14 سنة كما فعل السلطان ملك شاه أو يفتتحون القسطنطينية في عمر 21 سنة كما فعل السلطان محمد الثاني ستدرك أن أحداث التاريخ العظيمة ومنعطفاته يخلق الله لها بشراً من معدنٍ خاص وتربيةٍ خاصة.. وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم”.

وقبل أيام، زعم علي الصلابي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، أن “العثمانيِّين منذ زعيمهم الأوَّل عثمان حتَّى محمَّد الفاتح، ومن بعده حرصوا على إقامة شعائر الله على أنفسهم، وأهليهم، وأخلصوا لله في تحاكمهم إِلى شرعه، فالله سبحانه وتعالى قوَّاهم، وشدَّ أزرهم، واستخلفهم في الأرض، وأقام العثمانيُّون شريعة الله في الأرض الَّتي حكموها، فمكَّن لهم المولى ـ عزَّ وجل ـ الملك، ووطَّأ لهم السُّلطان. وهذه سنَّةٌ ربَّانيَّةٌ نافذةٌ لا تتبدَّل في الشُّعوب والأمم؛ الَّتي تسعى جاهدةً لإقامة شرع الله” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يا اتباع الاتراك يا حيوانات هذا الكلام والتفكير لا ياتي الا من الخوارج التافهين
    انتم فعلا خوارج لذلك تتبعون الاتراك سلالة المغول الانجاس يا اغبياء يا كلاب النجمة والهلال التركي شعار الهة الجاهلية يا جهلة هاجروا الى الاتراك وعيشوا معهم واتركوا ليبيا يا همج

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  • بالنسبه للنساء السبايا في عصر أحتلال تركيا لغيرها من البلدان تصبح ملك للسلطان وتسمي حريم السلطان أما اشباه الرجال في العصر المؤيدين لماضي تركيا فأسمحوا لي بأسميهم حمير السلطان فالحمير طائعه إطاعه عمياء لمن يقودها وكلاب اردوغان من ملشيات وأخوان فهم حمير للسطان العثماني ومحظوظ السلطان العثماني فالكلاب وفيه في نبحها ومدحها له إلا ان الدرقاش حاله وظاهره ممن يقولون للاتراك تعالوا أستعمرونا لا نستحق الحريه

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