قلمه : تأجيل الجلسة العامة وانتخاب رئيس البرلمان الإفريقي ونوابه إلى موعد لاحق

أوضح عضو مجلس النواب وعضو البرلمان الأفريقي صالح قلمه، اليوم الأربعاء، بأنه قد تم تأجيل الجلسة العامة وانتخابات رئيس البرلمان الإفريقى ونوابه في الدورة العادية للبرلمان الإفريقي الخامس إلى موعد لاحق لم يحدد بعد.

قلمه، وفي تصريحات تلقت قناتنا نسخة منها، قال: “أنه نتيجة لخلاف بين اعضاء البرلمان الإفريقى المنتمين إلى خمس مجموعات يتكون منها البرلمان ، مبينا أن الخلاف كان حول عملية التناوب في رئاسة البرلمان حيث استمر النقاش على مدى يومين لم يتوصل فيها الأعضاء إلى وفاق حول عملية التناوب على الرئاسة”.

وتابع: “أن مجموعة الشمال التى ينتمى إليها البرلمان الليبى، من المطالبين أن تكون الرئاسة بشكل دوري ، مضيفا بأن مرشح المجموعة لمنصب احد نواب رئيس البرلمان الافريقي الاربعة من ليبيا والذين من المفترض أن يتم انتخابهم فى هذه الجلسة العامة”.

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