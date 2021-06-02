أبوبكر السعيد يكشف عن اجتماع مرتقب بين «عقيلة صالح» و«المشري» خارج ليبيا

قال أبوبكر سعيد، عضو مجلس النواب عن ترهونة، إن هناك اجتماعا مرتقبا بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري في المغرب غدا الخميس.

وأضاف «سعيد» في منشور له عبر حسابه على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، أن هذا الاجتماع المرتقب بين رئيسي المجلسين كان قد تأجل مرتين.

وكتب سعيد قائلا: «بعد تأجيل لمرتين، طائرة من طرابلس، وطائرة من طبرق في اتجاه المملكة المغربية يوم الغد الخميس للاتفاق على المناصب السيادية»، وعلق قائلا: «نستغرب جدًا إصرار عقيلة صالح وخالد المشري على الاجتماع بخارج ليبيا».

موجها إليهما السؤال «بعد أن تم توحيد السلطة التنفيذية لماذا لا يكون اجتماعكم في طرابلس أو طبرق أو أي مدينة ليبية أخرى، أليس ذلك يعني عودة للمربع الأول، ولماذا تحميل الدولة كل هذه المصاريف الزائدة».

وأضاف «بالرغم من تحفظنا على اللقاءات في خارج الوطن ومع ذلك نتمنى لهما النجاح» لأن «ما يهمنا هو دوران العجلة والتسريع في إنجاز الاستحقاقات القادمة وأهمها توحيد المؤسسات والتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم».