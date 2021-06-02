الغرياني مهاجما “أوقاف ليبيا” من اسطنبول: تعمل لصالح التدخل الأجنبي

الغرياني مهاجما “أوقاف ليبيا” من اسطنبول: تعمل لصالح التدخل الأجنبيهاجم المفتي المعزول الصادق الغرياني قرار هيئة الأوقاف اختبار الخطباء.

ودعا الغرياني خلال لقائه اليوم الأربعاء عبر قناة “التناصح” التابعة له وتبث من تركيا، ما يدعى “تجمع مشايخ وعلماء ليبيا”، إلى أن يتمسكوا بما جاء في بيانهم ولا يكتفوا بالوعود مثلما حدث مع السراج حيث لم يُوفِ بما وعد به، على حد قوله.

وقال الغرياني الذي يقيم في اسطنبول إن “دار الإفتاء” تضم صوتها بقوة لبيان “تجمع علماء ومشايخ ليبيا” بخصوص استهجان ما صدر مؤخرا من هيئة الأوقاف باختبار الخطباء، على حد قوله.

وأضاف المفتي المعزول بقرار مجلس النواب أن “كثيرا من أفراد الجماعة المتسعودة التي تريد أن تختبر الخطباء والعلماء وتقدم لهم أسئلة معلبة، تعمل لصالح التدخل الأجنبي في ليبيا”، وفق ادعائه.

وكان ما يدعى بتجمع علماء ومشايخ ليبيا أصدر بيانا أمس الثلاثاء هاجم فيه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية، ووصف قراراتها بالصبيانية.