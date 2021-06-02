ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 June, 2021

أعلنت 430 شركة تونسية ،المشاركة في معرض العمارة والاستثمار العقاري، سكاي لاين، الذي سينظم في الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو الجاري بطرابلس، كأول فعالية اقتصادية لإعادة إعمار ليبيا.

وكشف المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، صابر بوقرة، عن أن الخطوط التونسية خصصت بهذه المناسبة خطا جويا إضافيا بين تونس وطرابلس.

هذا ويوفر معرض سكاي لاين فرصا لمختلف الشركات الأجنبية لتوقيع شراكات في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات والمكاتب والدراسات الهندسية مع الجانب الليبي.