ألمانيا تدعو المنفي لحضور مؤتمر “برلين 2”

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعوة من الحكومة الألمانية لحضور مؤتمر برلين الثاني، قدّمها السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

ونقل السفير إلى المنفي كذلك الدعوة الموجهة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لحضور المؤتمر المقرر عقده في 23 يونيو الجاري.

بدروه، أثنى المنفي على الجهود التي يبذلها السفير الألماني بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا، معتبرا أنه كان خير ممثل لبلاده، وساهم في إعادة الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار السياسي.

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