ملف الكهرباء.. “يد تبني وأخرى تهدم”

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، الدخول بالوحدة الأولى في محطة جنوب طرابلس الغازية إلى الشبكة العامة بقدرة 100 ميجاوات بعد إجراء العمرة الجسيمة لها.

وقبل ذلك كشفت الشركة عن تواصل عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية، التي تنعكس بدورها على شبكة التوزيع وتزيد من معاناة المواطنين.

وأوضحت شركة الكهرباء أن “مجموعة خارجة عن القانون قامت مساء الثلاثاء بالاعتداء على خط المشتل فرعية ماجر بدائرة توزيع جنوب زليتن، وسرقة أسلاك ضغط عالي بمسافة 2550 متراً، ما أدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المزارع والمنازل.

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