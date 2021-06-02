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السيسي يتفق مع رئيس المجلس الأوروبي على دعم المرحلة الانتقالية بليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، على أهمية التنسيق بين القاهرة وبروكسل لدعم المرحلة الانتقالية في ليبيا.

وأفادت الرئاسة المصرية بأن السيسي تلقى اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من قبل شارل ميشيل، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب بيان صدر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فقد تم خلال الاتصال “التوافق حول أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الجانبين في هذا الإطار، بهدف دعم المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا، وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في شهر ديسمبر المقبل، بما يساعد على استعادة أركان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وخروج المرتزقة والمليشيات الأجنبية المسلحة خارج الأراضي الليبية”.

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السيسي رئيس المجلس الأوروبي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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