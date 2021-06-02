لاستئناف الرحلات مع مطار القاهرة.. وفد مصري يتفقد الإجراءات في مطار بنينا

أخبار ليبيا 24

قام وفد مصري، اليوم الأربعاء، بزيارة مطار بنينا الدولي، لتفقد الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة بالمطار، تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار القاهرة الدولي.

وبحسب بيان مصلحة المطارات الليبية، أجرى وفد الطيران المصري اجتماعا مع الفريق المكلف من وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية، المكون من مندوبين عن مصلحتي الطيران المدني والمطارات وشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية، ومسؤولين عن إدارة المطار، وفق بيان صادر عن مصلحة المطارات الليبية.

وكان قد أجرى الوفد المصري الأسبوع الماضي زيارتين إلى مطاري معيتيقة الدولي ومصراتة الدولي بهدف الوقوف على التدابير الأمنية المتبعة بهما.