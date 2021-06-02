رئيس هيئة الرقابة الإدارية يزور مقر فرع الهيئة بسرت للاطلاع على سير عمله

زار رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، اليوم الأربعاء، مقر فرع هيئة الرقابة الإدارية سرت، ورافقه عضو مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية.

وخلال الزيارة، التقى الحاسي عدد من أعضاء المجلس البلدي سرت، ومن أعيان ومشائخ منطقة سرت.

وأكد الحاسي أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على سير العمل بالفرع والمشاكل التي يعاني منها ، وما يمكن تقديمه من أمكانيات لحل تلك المشاكل ، وكذلك الاطلاع على أوضاع المدينة وما يمكن أن تقدم الهيئة لحل تلك المشاكل.

ومن جانبه، رحّب عميد بلدية سرت برئيس الهيئة في مدينة سرت، مقدماً له الشكر على هذه الزيارة، موضحاً بأن مدينة سرت عانت خلال السنوات الماضية الكثير وأبناءه تضرروا كثيراً من الأحداث التي وقعت بها، وأن المجلس البلدي وسكان سرت يتطلعون لأن يكون رئيس الهيئة والهيئة داعم من أجل إعادة الحياة إلى المدينة ومعالجة مشاكلها التي تعاني منها من نقص في الوقود والغاز والسيولة ومشكلة المواطنين المتضررة مساكنهم .

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