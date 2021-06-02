قبيلة الصيعان تهنأ الشعب الليبي والقائد العام بمناسبة العيد السابع لثورة الكرامة

هنأت قبيلة الصيعان، القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بمناسبة العيد السابع لثورة الكرامة.

القبيلة، وفي تهنأتها التي تحصلت قناتنا على نسخة منها، قالت: “تتقدم قبيلة الصيعان بخالص التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب الليبي العظيم والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وعلى رأسها المشير خليفة أبوالقاسم حفتر بمناسبة العيد السابع لثورة الكرامة”.

وتابعت: “وأننا ندعو الله عز وجل إن يمن على وطننا بالخير والأمن والاستقرار وأن يعم الصفح والتسامح كافة أنحاء الوطن، كما نستذكر في هذه المناسبة العظيمة معاني التضحية المتمثلة في شهدائنا الأبرار الذين جاهدوا بأنفسهم في سبيل الله والوطن وكذلك جرحانا ومقاتلينا الأشاوس من رجال قواتنا المسلحة المرابطين على ثغورهم لأجل أن يهنأ الشعب الليبي بالعيش الكريم”.

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