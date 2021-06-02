عضو بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يستبعد اكتمال النصاب لعقد اجتماع الغد لعدم حل مشكلة المقاصة

أعرب عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عبد الرحمن هابيل، عن أسفه لعدم إمكانية اكتمال النصاب لانعقاد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي غدًا.

هابيل، وفي تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح إن السبب الأساسي في عدم إمكانية عقد الاجتماع هو أن بعض القرارات بالغة الأهمية التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعين الماضيين لم تنفذ حتى الآن، وأهمها حل مشكلة المقاصة التي تعانيها فروع المصارف في المنطقة الشرقية.

وأردف: “رغم أننا في عهد حكومة الوحدة الوطنية فإن الوحدة الوطنية لم تكتمل بعد على المستوى المصرفي”.

وحول المصرف الليبي الخارجي وعلاقته بعدم حضور اجتماع مجلس الإدارة، قال: “نعم هذا الموضوع هو كذلك على رأس الأسباب نظراً لمخالفة القانون، ومخالفة تعليمات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في الإجراءات التي اتخذت مؤخراً في مواجهة المصرف الليبي الخارجي”.

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