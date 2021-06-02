باشاغا: حكومة الدبيبة لا تريد إجراء الانتخابات

حذر وزير الداخلية بما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها فتحي باشاغا، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من تأجيل الانتخابات حتى لا تضيع فرصة استعادة السلام والأمن، مشيرًا إلى أنه “ما زال يفكر” في إمكانية الترشح للرئاسة.

باشاغا، وفي مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، أوضح أن الليبيين متفائلون بشأن المستقبل ومستعدون لبناء دولة قوية، مع استمرار محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، على الرغم من مرور 10 سنوات من الأزمة الليبية.

وزعم أنه بصفته وزيرًا سابقا للداخلية فهو “يتمتع” بخبرة في إدارة الدولة، أولاً وقبل كل شيء في مجال الأمن، مضيفًا: “علينا أن نولي أهمية كبيرة لاستقرار البلاد وأمننا”، فيما انتقد حكومة الوحدة المؤقتة لما أسماه فشلها في بسط سيطرتها على الفصائل المسلحة غربي البلاد.

وأوضح أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجرى في وقت واحد، وأنه لأول مرة سيتم انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر، مضيفًا: “الآن، من الواضح أن الحكومة الحالية تفضل عدم إجراء انتخابات، لكن هذا التزام يجب استكماله”.

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