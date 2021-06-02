قلمه : تم تأجيل الجلسة العامة وانتخاب رئيس البرلمان الإفريقي إلى موعد غير محدد

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب – عضو البرلمان الأفريقي، صالح قلمه، أن البرلمان الأفريقي أجل جلسته العامة وانتخابات رئيس البرلمان ونوابه في الدورة العادية للبرلمان الإفريقي الخامس إلى موعد لاحق لم يحدد بعد.

وبحسب بيان المجلس عبر موقعه على الإنترنت، قال قلمه “أن التأجيل جاء نتيجة لخلاف بين أعضاء البرلمان الأفريقي المنتمين إلى خمس مجموعات يتكون منها البرلمان”، مبينا أن الخلاف كان حول عملية التناوب في رئاسة البرلمان حيث استمر النقاش على مدى يومين لم يتوصل فيها الأعضاء إلى وفاق حول عملية التناوب على الرئاسة.

وأوضح قلمه أن مجموعة الشمال التي ينتمى إليها البرلمان الليبي، من المطالبين أن تكون الرئاسة بشكل دوري، مضيفا بأن مرشح المجموعة لمنصب أحد نواب رئيس البرلمان الأفريقي الأربعة من ليبيا والذين من المفترض أن يتم انتخابهم في هذه الجلسة العامة.

يشار إلى أن اجتماعات البرلمان الأفريقي كان من المفترض أن تنتهي في الرابع من يونيو الجاري.