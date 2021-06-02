السيسي وميشيل يتوافقان على خروج المرتزقة من ليبيا ودعم الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أجرى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير، بسام راضي، “توافق السيسي وميشيل حول أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الجانبين في هذا الإطار، بهدف دعم المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا”.

كما توافق الطرفان على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في شهر ديسمبر المقبل، بما يساعد على استعادة أركان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وخروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة خارج الأراضي الليبية.