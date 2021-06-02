لافروف يتلقى دعوة رسمية من الأمم المتحدة لحضور مؤتمر برلين 2

تلقى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس؛ لحضور مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، المقرر عقده في 23 يونيو الجاري.

وأفاد الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في تصريح على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تلقى دعوة موقعة من الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الألماني لحضور المؤتمر.

وأشار إلى أن روسيا ستشارك في المؤتمر، وأن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، سيزور موسكو الأسبوع المقبل وسيجري مشاورات مع وزير الخارجية الروسي.

ومن المقرر أن يبحث مؤتمر برلين 2، الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد، والتحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 ديسمبر المقبل، وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وتشكيل قوات أمنية موحدة في البلاد.

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