أبوبكر سعيد يكشف عن اجتماع مرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة خارج ليبيا

قال عضو مجلس النواب عن ترهونة، أبوبكر سعيد، إن هناك اجتماعا مرتقبا بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” ، خالد المشري في المغرب غدا الخميس.

سعيد، وفي منشور له عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الأربعاء، أضاف: “أن هذا الاجتماع المرتقب بين رئيسي المجلسين كان قد تأجل مرتين، وبعد تأجيل لمرتين، طائرة من طرابلس، وطائرة من طبرق في اتجاه المملكة المغربية يوم الغد الخميس للاتفاق على المناصب السيادية”، وعلق قائلا: “نستغرب جدًا إصرار المستشار عقيلة صالح وخالد المشري على الاجتماع بخارج ليبيا”.

موجها إليهما السؤال “بعد أن تم توحيد السلطة التنفيذية لماذا لا يكون اجتماعكم في طرابلس أو طبرق أو أي مدينة ليبية أخرى، أليس ذلك يعني عودة للمربع الأول، ولماذا تحميل الدولة كل هذه المصاريف الزائدة”.

وأضاف “بالرغم من تحفظنا على اللقاءات في خارج الوطن ومع ذلك نتمنى لهما النجاح” لأن “ما يهمنا هو دوران العجلة والتسريع في إنجاز الاستحقاقات القادمة وأهمها توحيد المؤسسات والتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم”.

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