مراقب الاتحاد الإفريقي بليبيا ينفي حظر النشاط الرياضي بالملاعب الليبية

نفى مراقب الاتحاد الإفريقي في ليبيا، محمد أقريميدة، اليوم الأربعاء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، حول إصدار قرار بإيقاف النشاط الرياضي وعودة الحظر المفروض على الملاعب الليبية.

وقال مراقب الاتحاد الإفريقي في ليبيا، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «إن الرسالة المتداولة بخصوص عودة الحظر على الملاعب الليبية عارية تماما من الصحة».

وكان قد تم رفع الحظر عن الملاعب الليبية في فبراير الماضي، وذلك بعد أن زار وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” ليبيا، في زيارة استمرت لمدة ثلاثة أيام.