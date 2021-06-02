البحث الجنائي زليتن يكشف عن ملابسات واقعة قتل أخ لأخية.. والسبب صادم! – صورة

كشف قسم البحث الجنائي في مدينة زليتن عن ملابسات واقعة قتل أخ لأخيه وقعت خلا شهر اغسطس الماضي.

وبحسب بيان صادر عنها، فقد حضرت لقسم البحث الجنائي زليتن مواطنة وتقدمت بشكوى كتابية محالة من النيابة العامة بشأن استكمال إجراءات التحقيق في واقعة وفاة زوجها (ع. ع. م) المتوفي بتاريخ 16 أغسطس 20‪20 م الذي وجد بشقته متوفي وفاة طبيعية (سكته قلبية) أدت لسقوطه على الارض ونتج عنها كدمات في الراس.

وقال البيان أنه تم فتح محضر بالخصوص حيث تم ضبط أقوال الشاكية، وتكليف فريق عمل للبحث والتحري عن ملابسات الواقعة لمعرفة أسباب الوفاة إذا كانت طبيعية أو بفعل فاعل.

ووفقا للبيان فقد تحصل أعضاء التحري عن معلومات تفيد وقوع مشادة كلامية بين المتوفي وشقيقه قبل وفاته داخل شقته، ومن خلال تحريات القسم تم التعرف على أخوة المتوفي وهما اثنين.

وأفاد البيان أن النيابة العامة أخطرت بالواقعة والتي أمرت بالقبض عليهما لسماع أقوالهما حول واقعة الوفاة، وتمكن أعضاء القسم من القبض عليهما ومن خلال ضبط أقوال الأول المدعو (ع. ع. م) اعترف بأنه قام بقتل شقيقه المجني عليه بواسطة مفك تم طعنه برأسه عدة طعنات مما أرداه قتيلا.

سبب الجريمة

وأضاف البيان أنه ومن خلال ضبط أقوال الثاني المدعو (م. ع. م) أفاد بوجود خلافات سابقة بين إخوته بسبب حد فاصل بين قطعة أرض، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما وتم إحالتهما للنيابة العامة موقوفين لاستكمال إجراءات التحقيق.

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