انتخابات ليبيا في مهب الخلافات ،،، فماذا سيكون موقف المجتمع الدولي؟

سيكون على ملتقى الحوار السياسي الليبي أن يتوصل الى التوافق على القاعدة الدستورية التي ستعتمد في انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر القادم ، قبل العشرين من يونيو ، لكن جميع المؤشرات ، ترجح أن يستمر الخلاف داخل الملتقى ، بما سيؤثر سلبا على خارطة الطريق الاممية ، والتي يحتل فيها يوم الأول من يونيو ، موعدا مصيريا باعتباره اليوم الذي يعوّل عليه المجتمع الدولي ، ليكون موعدا لانطلاق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ الروزنامة التي ستصل بها لموعد الاستحقاق

ويواجه المشهد الليبي جمودا واضحا في تنفيذ بنود الاتفاق العسكري المبرم في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي ، ولاسيما ما يتعلق منه بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن البلاد ، وفتح الطريق الساحلية بين المنطقتين الشرقية والغربية ، وحصر عناصر وأسلحة الميلشيات ، فيما لا يزال ملف التعيينات على رأس المؤسسات السيادية يراوح مكانه نتيجة الخلافات بين مجلسي النواب والدولة ، ولا يزال البرلمان لم يصدق بعد على ميزانية الدولة للعام 2021 ، وفشلت اللجنة القانونية في تحديد القاعدة الدستورية للانتخابات ، وعرضت مقترحاتها على ملتقى الحوار السياسي الذي فشل بدوره في إيجاد توافقات حولها ،ما يهدد بنسف خارطة الطريق بما في ذلك موعد الانتخابات

ويرى المراقبون أن مما سيزيد من عرقلة المسار الانتخابي ، أن أي اتفاق على القاعدة الدستورية في حال التوصل إليه من داخل ملتقى الحوار السياسي ، سيحال على مجلس النواب ومجلس الدولة لإقراره ، وهو ما سيدفع نحو المزيد من التعطيلات ، في ظل الخلافات القائمة بين المجلسين ، وسعي بعض الأطراف من داخلهما ، الى إبقاء الاوضاع على ما هي عليه ، للحفاظ على مصالحهما والامتيازات التي تحظى بها منذ العام ست سنوات ،

كما أن المجلسين ، سبق وأن اتفقا في فبراير الماضي بمدينة الغردقة المصرية ، على استباق الانتخابات بتنظيم استفتاء على مسودة الدستور المثيرة للجدل ، وهو ما يتناقض مع المقترح الأممي الموضوع على ملتقى الحوار ، والداعي الى إيجاد قاعدة دستورية يتم اعتمادها في تنظيم الانتخابات قبل النظر في الدستور ذاته ، لتجد البلاد نفسها في مأزق حقيقي ، وفق عضو ملتقى الحوار السياسي، زياد دغيم، الذي يرى أن الحل الوحيد الآن هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها بإشراف دولي مباشر، وجدي وفاعل لضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية. ، وفق تعبيره

ويتساءل متابعون للشأن الليبي عما إذا كان المجتمع الدولي والأمم المتحدة قادرين على تخطي النسق المعتمد ، وتجاوز الأطراف التي تتعمّد وضع العراقيل أو تسليط عقوبات عليها ، وتنفيذ خارطة الطريق تحت إشرافهما المباشر ، دون العودة الى المؤسسات المحلية ومنها مجلس النواب ومجلس الدولة ، أو أن يقبلا بالواقع الذي يشي بإمكانية أن تخيب آمال الليبيين في تنظيم إنتخابات في موعدها المحدد ، وانهيار منظومة الحل السياسي ، وفقدان الأطراف الخارجية القدرة على التأثير الفعلي في الوضع الليبي

وكان المبعوث الأممي يان كوبيتش قد دعا الخميس الماضي ، ملتقى الحوار السياسي الى إيضاح القاعدة الدستورية والتشريعات المنظمة للانتخابات خلال أسبوعين أو ثلاثة، محبذا أن يتم ذلك في الفترة ما بين 15 و20 يونيو ، فيما ستحتضن ألمانيا مؤتمر برلين 2 حول ليبيا في 23 يونيو ، وقال إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 لعام 2021 أناط بالسلطات والمؤسسات المختصة في ليبيا بما فيها مجلسا النواب والدولة وبشكل مباشر مسؤولية توضيح هذه القاعدة،

وكان مجلس الأمن دعا في 16 أبريل الماضي السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما فيها مجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات المحددة في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، بما في ذلك توضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسنّ التشريع اللازم وحسب الاقتضاء بحلول 1 يوليو 2021 بغية إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقاً للجدول الزمني المحدد، كما ودعا مجلس الأمن الملتقى إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتيسير الانتخابات إذا لزم الأمر ، وحذر من العواقب الوخيمة المحتملة على الأفراد أو الكيانات التي تعرقل أو تقوض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشمل عرقلة أو تقويض تلك الانتخابات المعتزم إجراؤها كما ورد في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

وأبرز المبعوث الأممي أن هذه القرارات أكدت المسؤولية النهائية ومساءلة المؤسسات والسلطات المسؤولة والأفراد الليبيين عن تهيئة الظروف اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في 24 ديسمبر 2021، فضلاً عن الدور المحوري المستمر للملتقى، والمطالب به صراحةً، في اتخاذ الخطوات اللازمة لتيسير الانتخابات، إذا لزم الأمر.